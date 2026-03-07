Ruto felicita a la keniana Monica Juma por ser elegida jefa de la ONU contra la Droga

"Su excelente desempeño en los nombramientos que ha recibido, siendo el más reciente el de mi asesora de Seguridad Nacional y secretaria del Consejo de Seguridad Nacional, ha sido reconocido más allá de nuestras fronteras", publicó en su cuenta de la red social X.

Ruto también destacó que Juma ha servido a Kenia con "la mayor profesionalidad y patriotismo", lo que le ha permitido "tener un lugar en el escenario internacional".

Del mismo modo, agradeció al secretario general de la ONU, António Guterres, por nombrar a una keniana y a una "mujer líder" en estos puestos, especialmente en un mes en el que se celebran "los logros de las mujeres", pues su elección se produjo tan solo unos días antes del Día de la Mujer.

Kathina Juma sustituye en ambos cargos a la egipcia Ghada Waly, que anunció su dimisión a finales de mayo debido a cuestiones personales, informó este viernes un comunicado de la ONU.

La ONUDD es una agencia encargada de ayudar a los Estados a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción y el terrorismo, entre otros delitos.

Juma es en la actualidad asesora de Seguridad Nacional de la Presidencia de Kenia.

La ONU la describe como una líder con pensamiento estratégico y con una amplia experiencia en políticas públicas y en ámbitos clave como seguridad y diplomacia.

En el Gobierno keniano ha ocupado carteras ministeriales importantes como Exteriores (2018-2020), Defensa (2020-2021) y Energía (2021-2022).