Sánchez afea a conservadores y ultraderecha que apoyen una guerra que perjudicará a España

"Son unos hipócritas porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", dijo Sánchez en un acto político de su partido sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según el líder socialista español, ellos no van a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni el gasóleo de los tractores, pero "ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", mientras el público asistente coreaba el lema 'No a la guerra'.

El gobernante español dijo que es un orgullo ser español por plantarse contra la barbarie. "Hoy y siempre, España dirá no a la guerra", proclamó al recordar el apoyo político que el expresidente conservador español José María Aznar dio a la intervención militar estadounidense de hace 23 años en Irak, a la que también se opusieron los socialistas españoles.

La derecha, que hoy está en la oposición, no ha aprendido nada de aquello y se equivoca en todo, según Sánchez.

"Nosotros, por supuesto que rechazamos el régimen de Irán, pero no por eso vamos a responder a la ilegalidad con más ilegalidad", argumentó para oponerse a los bombardeos unilaterales de Israel y EE.UU. sobre Irán y al uso de bases militares españolas por fuerzas norteamericanas para esas operaciones.

"La disyuntiva es si estamos con el derecho internacional o no, con la ley del más fuerte o con la fuerza de la ley", declaró.

Según el jefe del Ejecutivo español, "un país que defiende siempre los derechos humanos y el derecho internacional se gana el respeto de todo el mundo, como así lo ha ganado España estas últimas semanas".

Y negó que el Gobierno español esté aislado por sus posiciones en el escenario internacional: "Nosotros no estamos solos, somos los primeros", matizó.