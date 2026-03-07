Ser mujer y rural es una barrera para hondureñas que desean participar en política

La limitada participación femenina en la política se refleja en los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que solo 22 mujeres fueron elegidas alcaldesas y 38 diputadas.

"Además de ser mujer, soy de un contexto rural, y desde ese contexto hay menos oportunidades", dijo a EFE en la víspera del Día Internacional de la Mujer Carmen Alicia Paz, alcaldesa del municipio de San Nicolás, en el oeste de Honduras.

Paz ha sorteado numerosos obstáculos para llegar a la alcaldía, cargo en el que ha sido reelegida por tres períodos consecutivos por el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

"No ha sido fácil; sin embargo, puedo decir que en el municipio conté con hombres aliados y con mujeres que acompañaron mi proyecto político y me impulsaron", subrayó Paz, quien además preside la Comisión de Género de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Para la alcaldesa, ha sido "un logro" que el número de mujeres al frente de alcaldías haya pasado de 16 en el período 2022-2026 a 22 tras los comicios de noviembre para la gestión 2026-2030, en un país de diez millones de habitantes distribuidos en 298 municipios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La funcionaria municipal destacó que en las pasadas elecciones generales hubo numerosos obstáculos, pero que fueron superándose poco a poco en un ambiente de temor, marcado por un panorama de fuerte violencia política que también afectó a las mujeres, con el riesgo de reducir su presencia en cargos de elección popular.

"He tenido algunos escenarios y malos recuerdos de violencia política. También, viví algo un poco atípico, que no es el común denominador, pero ocurre: sufrí violencia política de género por parte de un religioso, y eso sí me marcó", añadió.

Sobre esa experiencia recordó que, a cuatro días de las elecciones generales, el religioso -a quien no identificó- lanzó una serie de comentarios ofensivos que, posiblemente, le hicieron perder algunos votos, "pero no la alcaldía".

"Hoy estoy en mi cuarto período con más compromiso, con una agenda de género y con una visión más clara, producto de todo el acompañamiento y el trabajo que la cooperación internacional ha realizado para fortalecer las capacidades de las mujeres que ya estamos en el rol de alcaldesas", expresó.

Paz participó el pasado miércoles en la presentación del informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: perspectivas y desafíos', auspiciado por ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con financiación de la Unión Europea (UE).

La jefa del gobierno local de San Nicolás lamentó que en Honduras aún no se haya alcanzado la paridad entre hombres y mujeres en la política, pese a los años de lucha por ese derecho en un país que, afirmó, sigue marcado por el machismo.

Además, abogó porque el Parlamento hondureño apruebe la Ley de Paridad y Alternancia y otras iniciativas clave, como la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres, así como una legislación contra la discriminación y todas las formas de violencia hacia ellas.

También es partidaria de que, desde los municipios, se aborden temas relacionados con la comunidad LGTBIQ+, sin el rechazo de las iglesias, que -según dijo- suelen "estigmatizar" a las autoridades locales".