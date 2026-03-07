Trump prepara un "golpe duro" contra Irán, que promete no atacar más a sus vecinos

Además, Israel lanzó una fuerte ofensiva en el este de Líbano para buscar pistas de un piloto desaparecido hace 40 años, una incursión que dejó 41 libaneses muertos y 40 heridos.

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos a menos que sea atacado desde esos territorios, después de lanzar misiles y drones durante una semana contra decenas de ellos, sobre todo en el golfo Pérsico.

- No obstante, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra “oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar", y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también informaron de agresiones en su contra.

- Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques iban dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y Pezeshkian les pidió este sábado que "no se conviertan en instrumentos del imperialismo".

- Trump prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán este sábado un ataque "muy duro" contra la República Islámica, contra objetivos que no había perseguido desde que inició la guerra junto a Israel hace justo una semana.

- "Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", aseguró el presidente en su red social Truth Social.

- Mientras, el Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, incluidos búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen", entre ellos "altos cargos", según dos comunicados castrenses.

- Israel bombardeó también la Universidad Imán Hosein, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y que esos militares usaban -según Tel Aviv- como recinto de reunión.

- Al mismo tiempo, Israel continuó su ofensiva en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que denunció este sábado una incursión con helicópteros que incluyó enfrentamientos sobre el terreno y una serie de bombardeos israelíes que mataron a al menos 41 personas -incluidos tres soldados libaneses- e hirieron a otras 40 en el área de Nabi Chit, en el este del país.

- El Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar pistas relacionadas con el navegador israelí desaparecido Ron Arad, en paradero desconocido desde 1986.

- Desde el lunes, Israel mantiene una ofensiva paralela a la de Irán en el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit, en una operación que el Gobierno de España condenó "rotundamente" este sábado.

- En su mensaje de este sábado, Trump afirmó que Irán "se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más", y atribuyó esa supuesta claudicación al "implacable ataque de Estados Unidos e Israel".

- No obstante, en respuesta a otro mensaje anterior de Trump, el presidente iraní dejó claro este sábado que no planea izar la bandera blanca: "La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos (EE.UU. se llevarán a la tumba", dijo el presidente Masud Pezeshkian en un vídeo emitido por su oficina.

- Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado por lo menos diez muertos, en unas cifras provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

- Mientras que los ciudadanos israelíes están acostumbrados a huir a refugios subterráneos cuando hay riesgo de ataques iraníes, en Irán no existe un sistema de alertas de bombardeos ni refugios antiaéreos para protegerse, lo que mantiene en vilo a los habitantes de Teherán.