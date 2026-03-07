Un ataque ruso nocturno deja otros 1.905 edificios sin calefacción en Kiev

"Como consecuencia del ataque enemigo de la pasada noche y los daños causados a una infraestructura crítica, 1.905 viviendas de los distritos de Pechersk, Dnipró, Golosíiv y Solomianka se han quedado sin calefacción", señaló Klichkó en Telegram, y agregó que los servicios públicos trabajan para restablecer lo antes posible el suministro en estos edificios de varias plantas.

Así, actualmente son casi 2.700 los edificios en la capital que se han quedado sin calefacción, entre ellos bloques de apartamentos de varias plantas en los distritos de Dárnitsia y Dnipró, a los que todavía no se puede realizar el suministro debido a los daños críticos sufridos en la central térmica de Dárnitsia.

En enero, la mitad de los edificios de viviendas de Kiev, o aproximadamente 6.000, se quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños sufridos por infraestructuras críticas en un ataque masivo ruso, reportó entonces Klichkó.

El presidente ruso, Volodímir Zelenski, había informado, por su parte, que Rusia atacó durante la noche con 29 misiles y 480 drones las infraestructuras energéticas de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernivtsi, y las vías férreas de la región de Zhitomir, añadió, y señaló que se registraron daños además en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi.