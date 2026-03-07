Zelenski insta desbloquear apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y sanciones a Rusia

"Es importante que, después de todo, se apliquen los acuerdos europeos conjuntos sobre 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para los próximos dos años, así como el nuevo paquete de sanciones contra Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en X en el que informó también de una conversación telefónica que mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que se abordó el tema de la reticencia húngara.

Agregó que abordó con Macron todas las cuestiones clave que ahora son importantes para la seguridad de sus respectivos países y de Europa y, en particular, la situación en Ucrania y las necesidades fundamentales de su defensa.

Zelenski le informó asimismo sobre las consecuencias del ataque masivo de Rusia de anoche, así como sobre la evolución en el frente y los "resultados tangibles" logrados por las fuerzas ucranianas este invierno, que han logrado mantener todas las líneas defensivas clave, añadió.

"Naturalmente, hablamos sobre Oriente Medio y la región del Golfo, la situación en torno a Irán y sus perspectivas. Emmanuel apoyó nuestro trabajo en pro de una mayor seguridad en la región", señaló.

En este sentido, el presidente ucraniano subrayó que "Ucrania es el país con más experiencia en la defensa contra (los drones iraníes) shaheds, y esta experiencia ucraniana puede convertirse en uno de los pilares de una seguridad colectiva renovada y más eficaz con todos los socios.

Zelenski informó, además de que Ucrania y Francia están preparando formatos diplomáticos conjuntos para las próximas semanas.