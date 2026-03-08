Al menos 19 muertos en un ataque israelí contra un edificio en sur de Líbano, dice agencia

Cazas israelíes alcanzaron de madrugada este edificio ubicado en el distrito de Nabatieh, que quedó "completamente" destruido y donde murieron al menos 19 personas, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con el medio estatal.

El sur del Líbano es una de las regiones más castigadas por la intensa ofensiva área israelí iniciada el pasado lunes y que también golpea con fuerza el Valle de la Bekaa, en el este del país, así como los suburbios meridionales de Beirut.

La de Sir Gharbiya es una de las mayores masacres ocurridas a hasta ahora en un mismo lugar, aunque ya el sábado una serie de bombardeos contra la localidad oriental de Nabi Chit y otras cercanas mató a 41 personas como parte de una incursión israelí para buscar el cadáver de un piloto desaparecido.

La ofensiva en >Líbano deja ya casi 300 muertos, más de 1.000 heridos y 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra de personas que han tenido que abandonar sus hogares en las regiones más golpeadas alcanzaría al menos las 200.000.