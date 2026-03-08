Al menos cuatro muertos en Sudáfrica por un tiroteo en un asentamiento informal

"La policía de Philippi East ha abierto una investigación por asesinato y tentativa de asesinato después de que tres hombres y una mujer fueran asesinados a tiros, y otra persona resultara herida, en el asentamiento informal de Marikana en un tiroteo ocurrido el sábado por la noche", publicó la Policía de Sudáfrica en su cuenta de la red social X.

El tiroteo ocurrió sobre las 21.30 horas (19.30 GMT) en Disa Road, cuando dos hombres armados entraron al patio del asentamiento y dispararon varias veces, lo que resultó en una mujer herida, que se marchó antes de la llegada de los agentes.

Hasta el momento no se detuvo a ningún sospechoso, y los detectives provinciales especializados en delitos violentos graves se han hecho cargo de la investigación e iniciaron una búsqueda de los autores.

Sudáfrica registró en el último trimestre de 2025 unos 5.940 homicidios, con aumentos de casos en dos de las nueve provincias del país, pese a un descenso general del 8,7 % en comparación con el mismo periodo en 2024.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y encabeza la tabla en África con 40,3 cada 100.000 habitantes, según datos de las Naciones Unidas.