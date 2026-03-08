ARCO cierra con 95.000 visitantes y un impacto económico de 195 millones de euros

Es un resultado favorable tanto en asistencia como en actividad comercial, según indicó a EFE la directora de la feria, Maribel López.

"Es muy positivo por los proyectos que han hecho las galerías, la calidad de las obras, la valentía y los riesgos que han tomado para explicar qué es el arte contemporáneo a un público profesional, pero también al público general", argumentó.

Participaron desde el pasado martes, cuando abrió, 211 galerías de 30 países, que expusieron obras de 1.300 artistas, de ellos un 40 % de mujeres, según el informe Mujeres en las Artes Visuales (MAV).

El panorama artístico fue "muy amplio", desde las vanguardias con obras de los españoles Miró, Picasso y Juan gris, hasta artistas de 25 o 26 años en la sección de Opening Nuevas Galerías, según López.

Como en ediciones anteriores, fue notoria la presencia de artistas latinoamericanos. La peruana Patricia Rengifo y la mexicana Paloma Contreras Lomas son dos ejemplos de una nueva generación que compartió espacio con consagrados como el argentino Roberto Jacoby y creadores de Brasil, Puerto Rico y Ecuador.

"Lo más destacable de esta edición -explicó la directora- es la multiplicidad en los lenguajes, cómo los artistas trabajan en todos los formatos sin que podamos decir que uno es mejor, superior a otro, en la escultura, la pintura, el dibujo, la obra múltiple, toda la obra tecnológica, la pluralidad y la riqueza de los proyectos".

La galería Proyectos Ultravioleta de Guatemala recibió el Premio Lexus de Mejor Estand. El premio XXI NEWARTaward@ARCO se entregó a la artista estadounidense Julia Scher y al alemán Jonas Englert.

La creadora española Esther Gatón ganó el X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, y su compatriota June Crespo fue la galardonada de la primera edición del Premio Adquisición Catapulta, entre otros reconocimientos.