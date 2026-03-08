Ascienden a 42 los muertos en Kenia por fuertes lluvias e inundaciones

La cifra de víctimas mortales aumentó tras un anuncio del ministro de Salud Pública, Geoffrey Ruku, quien confirmó el nuevo balance en un comunicado recogido por medios locales, tras una evaluación condado por condado realizada por un equipo multiinstitucional de respuesta a emergencias para determinar el impacto de las inundaciones.

Durante la mañana, el jefe de la Policía de Nairobi, George Seda, afirmó que se encontraron cinco cuerpos más en la capital durante las operaciones de búsqueda y rescate.

"Los equipos de rescate siguen ahí fuera para encontrar a posibles supervivientes, pero esperamos encontrar más cuerpos", añadió Seda.

A los fallecidos en Nairobi, entre los que hay tres niños, se suman otros dos menores muertos en el condado de Kitui, ocho adultos en el condado de Makueni, cuatro personas en la región del Valle del Rift y dos niños en el condado de Mombasa y de Homabay, según Ruku.

Más de 200 personas resultaron heridas, especialmente en el condado de Migori, y otras nueve siguen desaparecidas.

Otras 50.000 personas se quedaron sin hogar después de que el agua dejara sus casas inundadas o destruidas, y más de 600 cabezas de ganado perdieron la vida.

Hasta el momento, las autoridades aseguran haber rescatado a 30 personas, y la Cruz Roja keniana afirmó que rescató a 20 personas atrapadas en la carretera de Kirinyaga.

Según las autoridades, diferentes carreteras y puentes han resultado dañados, inundados e incluso arrasados por el agua.

El acceso a las principales carreteras de Nairobi, como la carretera Mombasa, la autopista Uhuru, la carretera Langata, la carretera Mpaka y la carretera Kangundo también se vieron afectadas, si bien su normalidad se ha recuperado "progresivamente" con el trabajo de diversas agencias del Gobierno nacional y del condado.

Los equipos gubernamentales también se encuentran en tareas para desatascar los sistemas de drenaje de la capital, cerrar pasos inseguros y desviar el tráfico.

El Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, por sus siglas en inglés) informó este sábado en redes sociales de que la alerta por lluvias intensas emitida el pasado martes permanecerá activa hasta el lunes en todo el país.

Por otro lado, la Oficina de la ONU en Kenia se mostró "profundamente consternada" por estas devastadoras inundaciones, y mostró sus condolencias al Gobierno y al pueblo keniano.

"Estos trágicos acontecimientos son un doloroso recordatorio del creciente impacto de la emergencia climática, que está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en toda la región", añadió en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Las recientes lluvias son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.