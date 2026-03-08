Australia alerta de que hay cocodrilos "por todas partes" en el norte por las inundaciones

"Hay cocodrilos absolutamente en todas partes. Por favor, no te metas en el agua. El mensaje es claro: no nades, por dos razones, por las rápidas corrientes del río y porque es allí donde los cocodrilos están más activos", declaró el comandante Shaun Gill durante una rueda de prensa.

Gill insistió en que la gente sea "prudente" y que se mantenga en los refugios. "Nuestra prioridad es salvar vidas".

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana han provocado el desborde de varios ríos e inundaciones en varias poblaciones del norte del país.

Por ejemplo, la remota ciudad de Katherine, con una población de cerca de 6.000 habitantes y a unos 320 kilómetros al sureste de Darwin -capital regional-, sufre las peores inundaciones desde 1998, según las autoridades.

La Policía informó que han evacuado de sus hogares a más de mil personas, algunas mediante el uso de helicóptero, de toda la región.

"La situación es muy difícil", subrayó el oficial, al indicar que espera que en los próximos días el escenario mejore ante la ausencia prevista de lluvias.