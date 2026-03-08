Bolivianas conmemoran el Día Internacional de la Mujer con una carrera contra la violencia

'Mujer sin límites' es el nombre de la carrera organizada por la Policía de Bolivia, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), y la Alcaldía de La Paz, por el Día Internacional de la Mujer.

"La idea es mostrar y demostrar que las para las mujeres no hay límites (y) decir un alto a la violencia, un alto al acoso", dijo a EFE la subalcaldesa del Macrodistrito Centro de La Paz, Sandra Soliz.

Soliz lamentó que los casos de violencia doméstica "van en aumento" y sostuvo que la "lucha" de las mujeres es diaria y desde distintos ámbitos.

"Luchamos día a día por la familia, por los hijos, por los papás, por los hermanos y merecemos una oportunidad, merecemos la igualdad. Basta ya de acoso y de violencia", agregó.

La competencia tuvo cuatro categorías, una de 14 a 18 años, otra de 18 a 50 años, la 'máster' de 50 años en adelante y una para personas con discapacidad.

El punto de partida se instaló en las puertas de la Subalcaldía Centro y el recorrido incluyó las principales avenidas del barrio de Miraflores, en la parte este de la ciudad, hasta llegar a las cercanías del estadio Hernando Siles.

Las ganadoras recibieron medallas y regalos de las empresas que respaldaron la iniciativa, en cuya ceremonia de premiación también hubo también bailes folclóricos y música.

"No podemos permitir que la violencia se naturalice como si fuera algo normal, de ninguna manera", expresó en su discurso el director nacional de la Felcv, coronel Rubén Caetano.

En declaraciones a EFE, el jefe policial ratificó que hasta el momento se registraron en el país 19 feminicidios y aseguró que se tiene un 99 % de "efectividad" en cuanto a la aprehensión de los agresores o sospechosos de estos delitos.

Caetano precisó que la carrera de esta jornada "es un reconocimiento" a las mujeres bolivianas, a las que también se buscó dar el mensaje de "que no están desprotegidas, que no se sientan solas" y que acudan a la Felcv ante cualquier situación de violencia.

El viernes, miles de mujeres marcharon en La Paz para reclamar contra la impunidad en los casos de violencia machista, y en las próximas horas habrá otra movilización en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país.

Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que reconoce dieciséis delitos, entre ellos, el feminicidio, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

En los dos primeros meses del año, la Fiscalía boliviana registró 7.155 casos de delitos relacionados a la ley 348, de los que 5.390 son denuncias de violencia familiar o doméstica.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que la ley 348 no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.