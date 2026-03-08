Boric y Kast retoman el proceso de traspaso en Chile tras ruptura por polémico cable chino

El encuentro entre ambos fue informado durante esta mañana desde La Moneda luego de que Kast regresara de Estados Unidos tras su participación en la reunión bautizada como 'Escudo de las Américas', espacio convocado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluyó a más de una decena de presidentes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.

Según informaron desde el Gobierno chileno, la reunión, que tendrá lugar en el palacio presidencial ubicado en el centro de la capital chilena, fue coordinada por los respectivos jefes de gabinete, a tres días de la investidura de Kast y la salida de Boric.

"Nuestra voluntad es diálogo democrático, diálogo constructivo y contribuir decididamente a que el traspaso de mando sea ejemplar para que las nuevas autoridades, desde el primer día, cuenten con toda la información necesaria para tomar las decisiones que les corresponda", señaló el ministro chileno de Interior, Álvaro Elizalde, en conversación con un canal local.

"Lo dijimos cuando se interrumpió el diálogo, nuestras puertas están abiertas para desarrollar todas las bilaterales pendientes. Se habían realizado más de 100 reuniones, había aproximadamente 40 que estaban programadas y que lamentablemente fueron suspendidas", concluyó.

La última reunión de traspaso de mando entre ambos políticos, donde se abordaría el polémico proyecto del cable submarino de la mano de la potencia asiática, terminó de forma abrupta cuando el líder ultraderechista pidió a Boric que retirara sus declaraciones, en las que aseguró haberle informado sobre la iniciativa "semanas antes de que fuera una polémica".

El mandatario dijo que se negó a hacerlo "porque es falso", tras lo cual —según él— Kast "decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran", punto final a una reunión que se extendió durante 22 minutos.

Además de las tensiones internas abiertas entre la Administración vigente y al entrante, el proyecto del cable submarino ha provocado una escalada en las tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos luego de que el 20 de febrero la administración Trump revocara las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras acusarlos de "socavar la seguridad regional".