Candidatos de las consultas presidenciales colombianas votan esperanzados en el triunfo

Los colombianos, que hoy también eligen a los senadores y representantes a la Cámara que estarán los próximos cuatro años en el Congreso, tienen además la opción de votar en tres consultas para escoger candidatos para las elecciones presidenciales.

La más numerosa es la de la derecha, llamada 'La gran consulta por Colombia', con nueve aspirantes, mientras que la del 'Frente por la vida', de izquierda, tiene cinco nombres, y la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', del centro, cuenta con solo dos inscritos.

"Los invito a darme su apoyo para que las reformas sociales que van bien continúen y las defendamos; para que los tres dolores que nos aquejan a todos -salud, seguridad y corrupción- los corrijamos y salgamos adelante", expresó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, de la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', tras votar en Bogotá.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

La coalición que más atención atrajo durante la campaña fue 'La gran consulta por Colombia', que cuenta con nueve opositores de derecha que aspiran a la Presidencia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en los periodos 1998-2000 y 2016-2019, recordó este domingo al asesinado senador y aspirante presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.

"No puedo dejar de pensar en Miguel Uribe, mi amigo que debería estar hoy aquí. Me duele infinitamente y rindo un homenaje a él y eso es un recordatorio a los ciudadanos de la importancia que hay de defender la democracia de los violentos en este momento tan importante de nuestra historia", añadió Peñalosa antes de votar.

La consulta del 'Frente por la vida', de la izquierda, quedó desdibujada después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyera al senador oficialista Iván Cepeda, favorito en las encuestas para la victoria final en la lucha por la Presidencia.

Su exclusión dejó esa consulta sin grandes nombres de la izquierda y en manos de dos políticos recién llegados a ese sector, el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, acompañados por otros tres casi anónimos: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal.

Barreras, quien fue uno de los aliados del presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022, votó en su natal Cali, la principal ciudad del suroeste del país, y pidió a los ciudadanos su apoyo porque es "una opción en la que todos podemos progresar".

"Queremos cambio, pero un cambio estable, institucional, serio, sin radicalismo, sin extremismo, sin sectarismos. Y les anticipo una cosa, lo dije hace diez meses, el próximo presidente de Colombia será progresista, será de centro-izquierda", destacó el exsenador.