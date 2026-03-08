China invita a Europa a fortalecer su competitividad en el "gimnasio" de su mercado

"Hemos presenciado una mejora en las relaciones entre China y los países europeos desde el año pasado, con un comercio bilateral que supera el billón de dólares y más de dos millones de turistas europeos que visitan China sin visado", señaló Wang, que añadió que "los hechos demuestran que la estabilidad de las relaciones entre China y la UE se basa en intereses compartidos" en respuesta a una pregunta de EFE.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa anual del ministro de Exteriores celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político del país cada año.

El canciller defendió que "la postura de China sobre el desarrollo de las relaciones entre China y la UE es clara: siempre hemos creído que Europa es un polo inherente en un mundo multipolar y una fuerza importante para el mantenimiento del orden y la estabilidad internacionales".

Wang aseguró que las autoridades chinas "han observado que cada vez más personas perspicaces en Europa reconocen que China no es un competidor, sino un socio global" y agregó que "Europa es un socio clave para lograr la modernización de China".

El diplomático chino resaltó además que "líderes europeos también han visitado China y Europa en rápida sucesión, y los intercambios son cada vez más estrechos", en referencia a recientes viajes al gigante asiático de mandatarios de países como Alemania, Finlandia o Francia.

La rueda de prensa de Wang se produce en un momento de fricciones entre Pekín y los Veintisiete, a cuenta de cuestiones como los vehículos eléctricos chinos, las telecomunicaciones o las restricciones chinas sobre materiales estratégicos como las tierras raras.