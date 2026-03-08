Ecuador abre registro para que emprendedoras se formalicen y accedan a cursos e incentivos

"Este 8 de marzo no hablamos de promesas. Hablamos de hechos. El mes pasado bajamos la tasa de crédito para mujeres del 16 % al 9,8 % y hoy presentamos 'Camino Violeta', una ruta que les permitirá salir de la informalidad, acceder a capacitación, acompañamiento y nuevos espacios de comercialización", escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en sus cuentas de redes sociales.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del banco estatal BanEcuador, que a través de los créditos 'Violeta' y 'Emprende Violeta', brindará acompañamiento y financiamiento especializado para fortalecer el liderazgo femenino y su participación en la producción nacional, añadió el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en un comunicado.

La cartera de Estado explicó que el registro también permitirá que las emprendedoras accedan a incentivos tributarios y cursos orientados a exportación "fortaleciendo sus iniciativas y acompañándolas en el proceso de formalización y crecimiento".

Tendrá una vigencia inicial de tres meses y podrá renovarse, por una sola ocasión, conforme a lineamientos establecidos.

La inscripción será gratuita y "permitirá a las emprendedoras acceder a los beneficios previstos en la Ley para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo", agregó el ministerio.