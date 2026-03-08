El comercio mundial de armas se dispara el último lustro por aumento de la demanda europea

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década.

"Los envíos a Ucrania desde 2022 son el factor más obvio, pero la mayoría de Estados europeos también han empezado a comprar más armas de forma significativa para reforzar sus capacidades defensivas por la percepción de una creciente amenaza de Rusia", señaló el SIPRI en un comunicado.

Tras Ucrania, Polonia y Reino Unido fueron los principales importadores en Europa, donde el 48 % de las compras de armas proceden de Estados Unidos.

Las importaciones conjuntas de los 29 países europeos miembros de la OTAN aumentaron un 143 % el último lustro.

Estados Unidos amplió su dominio en el sector con un aumento del 27 % en sus exportaciones, con lo que su cuota del mercado mundial de armas pasó del 36 % al 42 %.

Por primera vez en dos décadas, Europa desbancó a Oriente Medio como la región que más armas estadounidenses recibió, con el 38 % frente al 33 %, mientras que Arabia Saudí se mantiene como el principal país receptor, por delante de Ucrania y Japón.

El informe resaltó que ese aumento del dominio estadounidense se produce en el contexto de un mundo cada vez más multipolar.

"Para los importadores, las armas estadounidenses ofrecen capacidades avanzadas y una forma de tener buenas relaciones con EE.UU., mientras que EE.UU. ve la exportación de armas como una herramienta de política exterior y un modo de reforzar su industria armamentística", señaló el SIPRI.

Las ventas de armas estadounidenses multiplican por cuatro las del segundo exportador mundial, Francia, que aumentó las suyas un 21 % respecto a 2016-20 y acapara el 9,8 % del total, con India, Egipto y Grecia, por ese orden, como principales compradores.

Con un descenso del 64 % en sus exportaciones respecto al lustro anterior, le sigue Rusia con el 6,8 % del total mundial, frente al 21 % que tenía entonces.

Alemania adelanta a China y con una subida del 15 % se convierte en el cuarto exportador mundial, con una cuota del 5,7 % del total.

El informe resaltó que Italia pasa del décimo al sexto puesto, gracias a un aumento del 157 % en sus exportaciones de armas, que tienen a Oriente Medio como principal destino; y que Israel supera a Reino Unido y se coloca en el séptimo lugar.

"A pesar de la guerra en Gaza y los ataques en Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen, Israel consiguió aumentar su cuota en las exportaciones globales de armas. La industria armamentística israelí se centra en sistemas de defensa aérea, muy demandados a nivel mundial", señaló el SIPRI.

España es el décimo exportador mundial con una subida del 6,7 % en las ventas en los últimos cinco años y un 2,3 % del total mundial.

Al igual que en el informe del SIPRI del año pasado, Ucrania se mantiene como principal importador mundial comparando los períodos 2021-25 y 2016-20, con un 9,7 %, a pesar de que el volumen de armas transferido en 2025 fue menor que en 2023 y 2024, debido a la reducción "sustancial" por parte de Estados Unidos.

Al menos 25 países acordaron el año pasado comprarle armas a EE.UU. para transferírselas luego a Ucrania en su guerra contra Rusia, apuntó el informe.

India fue el segundo importador mundial pese a un ligero descenso respecto al lustro anterior, con el 8,2 % total.

Rusia continúa siendo el principal suministrador de armas indio, con el 40 %, aunque las ventas se redujeron casi a la mitad en la última década, debido a que Nueva Dehli ha empezado a aumentar sus compras a firmas occidentales.

Arabia Saudí, con el 6,8 %, mantiene la tercera plaza en una lista de la que, por primera vez en treinta años, China desaparece de los diez primeros, a causa de que ha expandido la producción nacional de sus propios diseños.

En el continente americano, la compra de armas subió un 12 %, con Estados Unidos acaparando más de la mitad de las importaciones, un incremento que asciende al 31 % en Suramérica, con Brasil a la cabeza con una subida del 150 %.