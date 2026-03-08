El Estado del Líbano se desvincula del dron contra una base británica en Chipre

"Destaqué que estos actos no representan al Líbano, a su Estado, a su gente ni sus valores, y afirmé nuestro rechazo a cualquier intento de convertir al Líbano en una plataforma para la ejecución de programas externos", explicó el jefe de la diplomacia libanesa en un comunicado.

"Llamé a nuestros amigos chipriotas a que no confundan al Estado libanés con aquellos que actúan al margen de su autoridad y marcos legales", reiteró.

Rayyi envió el mensaje a su homólogo después de que este señalara al Líbano como punto de lanzamiento de un avión no tripulado que el pasado domingo alcanzó una base británica en Chipre, en el segundo día de la guerra de Irán y antes de que se interceptaran posteriormente otros dos drones.

El ministro libanés recordó que su Gobierno ha declarado "ilegales" todas las actividades militares del grupo chií Hizbulá y pidió que los ataques contra el territorio chipriota sean entendidos "en este contexto", ya que son actos contrarios a las decisiones "soberanas" del Estado.

Hizbulá, aliado clave de Teherán, no se ha pronunciado sobre los aviones no tripulados supuestamente enviados al país isleño, que se ubica a algo más de 200 kilómetros del Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El movimiento chií sí se atribuyó la autoría de un ataque contra el norte de Israel unas horas más tarde, la madrugada del lunes, cuando el Estado judío también inició en respuesta una cruenta campaña de bombardeos que deja casi 400 muertos y decenas de miles de desplazados en el Líbano.