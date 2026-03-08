El festival Tomorrowland en Tailandia agota las entradas al poco de ponerse a la venta

"Las entradas para Tomorrowland Tailandia 2026 ya están agotadas", apunta este domingo en un mensaje el portal oficial del evento.

El festival, que cada año atrae a miles de personas de todas partes del mundo, se celebrará entre el 11 y el 13 de diciembre en el paraje conocido como Wisdom Valley (el valle de la Sabiduría), a unos 20 kilómetros al este de la turística Pattaya o a 140 kilómetros al sureste de Bangkok.

Las entradas, con precios comprendidos entre los 5.100 y los 20.200 bats (entre 160 y 650 dólares o entre 140 y 550 euros), se pusieron a la venta el sábado.

"Un nuevo capítulo nace en Wisdom Valley, donde miles de corazones pronto se unirán para celebrar la música, la magia y la unidad", señala el mensaje, sin aportar más detalles.

Hasta ahora, los artistas invitados no han sido anunciados pero los organizadores prometen darlos a conocer pronto.

En un anuncio conjunto entre la compañía europea y el Gobierno de Tailandia, se ha lanzado una campaña de promoción para atraer a los seguidores de este espectáculo bajo la promesa de que la edición de 2026 se celebrará en un espacio "donde la música y la naturaleza bailarán juntas bajo las palmas".

A finales de agosto pasado, el Gobierno tailandés aprobó un presupuesto de 61,5 millones de dólares para la celebración anual hasta 2030 de Tomorrowland, como parte de la apuesta del país para atraer cada vez a más visitantes extranjeros.

Tailandia recibió en 2025 a 32,9 millones de turistas internacionales, una caída del 7,23 % respecto a 2024, y prevé subir hasta los 36,7 millones en 2026, todavía por debajo de su récord de 40 millones alcanzado antes de la pandemia por covid-19.