El G7 de Finanzas aborda mañana por vídeoconferencia los efectos económicos de la guerra

El Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, país que este año ejerce la presidencia del G7, indicó este domingo que la videoconferencia, "especialmente organizada como reacción a los acontecimientos de los últimos días", está programada entre las 13.30 y las 14.30, hora local (entre las 12.30 y las 13.30 GMT).

El objetivo de la reunión, que estará presidida por el ministro francés, Roland Lescure, que estará entonces en Bruselas donde va a participar en el Eurogrupo, es evaluar "la situación en el golfo Pérsico, bajo el prisma económico", precisó su departamento.

Lescure, que anunció el pasado miércoles que había convocado este G7 de Finanzas, avanzó entonces que además de los ministros también participarán los gobernadores de los bancos centrales.

Igualmente señaló que servirá para intercambiar las informaciones de empresas y economistas de diferentes partes del mundo para hacerse una idea de las repercusiones globales que implica este conflicto bélico.

Aunque Lescure se esforzó en subrayar que no hay riesgo a corto plazo de desabastecimiento en hidrocarburos en Francia ni en Europa, dado que el gas y el petróleo en su inmensa mayoría no proceden del golfo Pérsico, admitió que el riesgo es que suban los precios.

Después de una primera semana de guerra, el barril de petróleo se ha encarecido cerca del 30 % en el caso del brent hasta más de 92 dólares, que sirve de referencia en Europa, e incluso más del 35 % para el West Texas Intermediate, que es la referencia en Norteamérica.

En cuanto al gas, el TTF que sirve de referencia en Europa, se ha disparado un 50 % durante esta semana y el viernes pasó el umbral de los 52 euros por megavatio hora (MW/h), el nivel más elevado desde comienzos de 2023.

No obstante, eso está muy lejos de los picos alcanzados al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, cuando se superaron los 210 euros por MW/h.

El bloqueo prácticamente total del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz por parte de Irán ha cerrado una de las principales arterias de la circulación de los hidrocarburos, por la que pasan en torno a la quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo.