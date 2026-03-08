El Gobierno francés anuncia un plan de 500 controles en las gasolineras para evitar abusos

En un mensaje en su cuenta de X, Lecornu explicó que serán los agentes antifraude los encargados de hacer los 500 controles durante esos tres días, que equivalen a los que se hacen normalmente durante un semestre.

"La guerra en Oriente Medio no puede servir de pretexto para subidas abusivas de los precios en los surtidores", subrayó.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, que en los últimos días ha insistido en que no hay riesgo para el aprovisionamiento de hidrocarburos a corto plazo en Francia por ese conflicto, ha estimado que la subida durante la semana en las gasolineras ha ido de 5 a 20 céntimos por litro, según los carburantes.

El Ejecutivo ha descartado por el momento rebajar la fiscalidad de los carburantes para compensar los incrementos de precios como ha reclamado, por ejemplo, la Agrupación Nacional, el partido de la extrema derecha liderado por Marine Le Pen.

El principal argumento para justificar ese rechazo es que tendría un costo muy elevado para las finanzas públicas.

El Gobierno francés tiene una página web en la que informa de los precios de venta de los diferentes carburantes en las gasolineras del país, que se van actualizando.

El cierre por Irán del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por el que habitualmente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, ha contribuido al tirón del precio de los hidrocarburos en la última semana.

El petróleo brent de referencia en Europa se ha encarecido casi un 30 % en la primera semana de guerra.