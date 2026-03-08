El lunes comienza macrojuicio por corrupción al encarcelado alcalde opositor de Estambul

Imamoglu, alcalde socialdemócrata desde 2019, está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el CHP, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país al islamista Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace 22 años.

Un total de 106 de los 402 acusados, políticos y empleados municipales, están en prisión.

El propio Imamoglu se halla en prisión preventiva desde hace un año y ha sido suspendido de su cargo.

Al ganar las elecciones locales de 2019, Imamoglu acabó con 25 años de Gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fue reelegido en 2024, cuando el partido AKP de Erdogan sufrió en la elecciones municipales en todo el país su primera derrota electoral desde que llegó al poder.

La Fiscalía alega que los acusados, liderados por el alcalde, constituyen una organización criminal que cometió, entre otros supuestos delitos, la aceptación y la entrega de sobornos.

Además afirma que la cúpula del CHP utilizó ingresos obtenidos por medios delictivos y estaba al tanto de todas las acciones.

Imamoglu ha rechazado todas las acusaciones y asegura que se basan en especulaciones imprecisas de testigos "arrepentidos" y no identificados, a veces atribuyendo el mismo testimonio a diferentes personas.

De forma extraordinaria, el juicio se va a celebrar en la prisión de Silivri, donde están encarcelados los acusados, y allí se ha dispuesto una sala especial.

Las autoridades han prohibido numerosas actividades en los alrededores de la cárcel —incluyendo todo tipo de concentraciones, declaraciones a la prensa, el despliegue de pancartas y las grabaciones— hasta el 31 de marzo.