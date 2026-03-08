El papa urge a erradicar la violencia contra la mujer mediante la educación de los jóvenes

En el texto, adelantado este domingo por el diario 'Corriere de la Sera' en ocasión del Día de la Mujer, el pontífice estadounidense responde a la carta de Giovanna, una mujer italiana que le plantea el problema de la violencia de género.

"Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino", explica el papa.

Afirma que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas justo "porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, generatividad, esperanza, solidaridad y justicia" y "estos son grandes valores, pero que son atacados por una mentalidad peligrosa que infesta las relaciones, generando solo egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación".

Y son estos motivos, añade el papa estadounidense, los que "con frecuencia conducen a la violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos casos recientes de feminicidio".

El papa subraya que "nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no tememos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad".

Y agrega que toda la Iglesia "comparten la urgente necesidad de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer" y añade que "para detener la violencia, debemos empezar por la educación de los jóvenes".

"Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos", aseveró.