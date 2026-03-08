El poder iraní cierra filas tras nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

"Debemos agradecer a la honorable Asamblea de Expertos, que pese a todas las circunstancias especiales en las que nos encontramos, celebró su sesión a pesar de la amenaza de Donald Trump de bombardearla", afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un comunicado.

"Pese a todas las maniobras de los enemigos, que pensaban que con el martirio del imán Jameneí la estructura del sistema quedaría en un punto muerto, la Asamblea de Expertos actuó a tiempo y, entre las figuras destacadas, eligió al ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí. A pesar del ambiente mediático que se había creado, la Asamblea de Expertos neutralizó esas campañas con este anuncio claro", añadió.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, destacó que la "decisión firme y precisa" de la Asamblea de Expertos al elegir a Mojtaba Hosseini "fue un bálsamo que trajo calma".

"El pueblo de Irán cuenta ahora con la bendición de un líder creyente, revolucionario, cercano al pueblo, valiente, capaz y prudente en la gestión, conocedor de su tiempo, consciente de los enemigos y de vida sencilla", señaló.

Mientras que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Mando del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya renovó su "compromiso con los ideales de los dos líderes de la Revolución Islámica" y declararon su "lealtad al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, advirtieron que "bajo las órdenes y directrices" del ayatolá Seyed Mojtaba, "harán que los enemigos de la comunidad islámica —especialmente el criminal Estados Unidos y otras fuerzas del arrogante poder mundial— se arrepientan de cualquier agresión o ataque contra los musulmanes y contra el pueblo valiente, paciente, creyente y revolucionario de Irán".

En declaraciones a un medio estadounidense, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jameneí, quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Asamblea de Expertos anunció este lunes que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí, como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo".