España aumenta sus exportaciones de armas casi un 7 % en el último lustro

Las ventas españolas supusieron el 2,3 % del total mundial (una décima menos que en 2016-20), lo que sitúa a España como el décimo exportador.

Arabia Saudí (28 %), Turquía (16 %) y Bélgica (12 %) fueron los principales compradores de armas españoles en el último lustro.

España ocupa el puesto 39 en la lista de compradores mundiales, con el 0,6 % del total, más del doble que cinco años atrás.

La mayoría de las compras españolas proceden de Estados Unidos (49 %), seguido por Suiza (25 %) y Francia (9,1 %).

El informe destaca que el comercio mundial de armas creció un 9,2 % el último lustro, en comparación con el anterior, debido al aumento de la demanda en Europa, por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la defensa propia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década.