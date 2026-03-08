España reafirma su feminismo en un vídeo con ministros de Exteriores de todo el mundo

"Avanzar en igualdad es avanzar en justicia, en democracia, y en un mundo más seguro", argumenta Albares en el vídeo publicado este domingo, donde aparece con sus colegas de República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Francia, Bélgica, Irlanda, Islandia, Eslovenia, Luxemburgo, Liberia, Sudáfrica y Mongolia.

En esa línea, el ministerio español recuerda que España acogerá en Madrid la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista los próximos días 2 y 3 de junio, donde se reunirán Gobiernos, organizaciones multilaterales y de la sociedad civil para fortalecer alianzas y progresar hacia una "diplomacia transformadora guiada por la igualdad".

Las autoridades españolas aprovechan también este día para condenar la opresión que sufren las mujeres, especialmente en algunos países como Irán y Afganistán.​

La Política Exterior Feminista del Gobierno español se despliega como una acción de Estado que incorpora la igualdad de género en todos los ámbitos, desde la diplomacia bilateral y el desempeño en la Unión Europea hasta la participación en los foros multilaterales y la cooperación para el desarrollo.

Para reforzar su aplicación, el ministerio creó en 2021 la figura de la Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, responsable de coordinar esta agenda en toda la red exterior y de impulsar la integración de la perspectiva de género en las posiciones y acciones del Ministerio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las prioridades de esta política exterior feminista se centran en la igualdad en el servicio exterior mediante la promoción de la paridad y del acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad; la coordinación entre instituciones para asegurar un enfoque integral de la igualdad y la rendición de cuentas mediante mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir los avances y resultados alcanzados.

En enero de 2026, el ministerio español presentó la primera Estrategia de Cooperación Feminista, que consolida el enfoque de igualdad en la política de cooperación y establece prioridades dirigidas a transformar de manera efectiva la vida de mujeres y niñas a través de la cooperación internacional para el desarrollo.