Fallece un piloto en un accidente de avioneta de fumigación en el norte de Honduras

El siniestro se produjo a las 10.19 hora local (16.19 GMT) en el sector de Cruz Valencia, municipio de La Lima, según un comunicado de la AHAC.

La autoridad aeronáutica identificó a la víctima como Manuel Alfredo Guerrero Maica, quien se encontraba solo a bordo del aparato en el momento del impacto.

Señaló que la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación se desplazó al lugar de los hechos para determinar las causas y circunstancias que provocaron la caída del aparato.

La aeronave involucrada con matrícula HR-ARC, modelo S2R-G6, mantenía vigente su Certificado de Aeronavegabilidad y póliza de seguro, y pertenece a la empresa Helicópteros del Norte S.R.L., que ostenta un permiso para realizar operaciones de fumigación agrícola, añadió el comunicado.

La AHAC adelantó que, conforme a la normativa nacional e internacional, se emitirá un informe preliminar en los próximos días para detallar los avances de las pesquisas.

El organismo expresó sus “más sinceras condolencias” a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del piloto fallecido.