Ghana informa de que sus dos soldados heridos en el Líbano se están recuperando

"Me complace informar de que nuestros valientes soldados ghaneses heridos han sido sometidos a cirugías exitosas y parecen estar en un estable camino hacia la recuperación", publicó el ministro de Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el jefe de la diplomacia ghanesa destacó que los Cascos Azules "nunca deberían ser objeto de persecución", y que este tipo de ataques van contra los principios de las Naciones Unidas.

Las Fuerzas Armadas ghanesas afirmaron el pasado viernes que los ataques fueron "consecuencia de los actuales intercambios entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y (el grupo chií libanés) Hizbulá en el sur del Líbano".

Además, el Gobierno de Ghana, por medio del ministerio de Asuntos Exteriores, "protestó por el lamentable incidente ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York".

También instó a las partes implicadas en el conflicto a "ser conscientes de sus responsabilidades respecto a la seguridad de todo el personal de mantenimiento de la paz en el teatro de operaciones".

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de los barrios a las afueras del sur de Beirut, mientras que Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte de Israel.

El número de muertos por la ofensiva aérea contra el Líbano se eleva ya a al menos 217 y el de heridos a unos 800, lo que supone un fuerte aumento -sobre todo de las víctimas mortales- en las últimas 24 horas, según las autoridades libanesas.

Líbano se ha convertido en uno de los frentes más violentos de la guerra que empezaron el pasado sábado de manera coordinada Estados Unidos e Israel contra Irán.