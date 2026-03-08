Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

“Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!”, dijo en X Qalibaf.

“Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, advirtió.

El político añadió que con la guerra y el coste energético que está teniendo “están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo”.

Tras el comienzo de la guerra se ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudí y Catar, entre otros.

El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días, un 17 % más respecto a los 72,5 dólares a los que cotizó el viernes previo al ataque, lo que impone presiones económicas a numerosos sectores.

El aviso de Qalibaf se produce después de que anoche Israel atacase cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a que permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes racionaron la gasolina a 20 litros de por persona diarios tras los ataques.