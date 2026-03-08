Israel dice haber atacado aviones de combate en el aeropuerto de Isfahán, oeste de Irán

"Ayer sábado, durante una amplia oleada de ataques, la fuerza aérea de Israel atacó complejos militares del régimen terrorista iraní con aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán", recoge el comunicado castrense.

Este ataque, recuerda el Ejército, se suma al que llevaron a cabo el viernes para desmantelar 16 aviones de la Fuerza Quds, el brazo armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, en el aeropuerto de Mehrabad localizado en Teherán.

Israel también asegura que atacaron un sistema de detección y de defensa aérea que "representaba una amenaza para las aeronaves" del Ejército hebreo.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa Israel) continuarán atacando todos los sistemas del régimen terrorista iraní en todo Irán y ampliarán su superioridad aérea", concluye la nota.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu se embarcó hace ya más de una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en la guerra, mientras que los ataques iraníes a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.