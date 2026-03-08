La Iglesia mexicana exige mayor protección para las mujeres ante entornos violentos

“Se requieren respuestas estructurales que garanticen dignidad, oportunidades y protección”, destacó la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

El texto lamentó el abandono paterno, ya que 4 de cada 10 hogares carecen de esta figura en el país, así como el que haya mujeres “atrapadas en contextos de violencia o explotación”.

Y es que en México un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día, y del total de víctimas de explotación, el 80 % pertenece al género femenino.

También advirtió sobre el abandono de las mujeres adultas mayores, un problema que afecta al 16 % de la población femenina mayor de 60 años.

“Por eso, aprovechamos esta fecha para decir a todas las mujeres que viven momentos difíciles que no están solas. La comunidad cristiana está llamada a ser casa, refugio y un espacio de esperanza”, subrayó la editorial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, la Iglesia apuntó que, desde sus inicios, ha acompañado de “múltiples maneras a la mujer”.

“En nuestra Arquidiócesis, por ejemplo, existen casas de apoyo para mujeres, centros de escucha, servicios de orientación espiritual y psicológica, pastoral familiar, obras de caridad, redes comunitarias y muchas otras iniciativas que trabajan silenciosamente para sostener a quienes atraviesan situaciones difíciles”, sentenció.

Por ello, la institución religiosa invitó también a las parroquias, movimientos y asociaciones a ser agentes de caridad, manifestando el amor cristiano a través de la escucha, el respeto, el acompañamiento, la orientación y la creación de redes de apoyo.