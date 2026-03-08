La misión de observación de la UE destaca "transparencia" en las elecciones colombianas

"La transparencia se va a cumplir", aseguró el jefe de la misión, el eurodiputado español del Partido Popular (PP) y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en una declaración a periodistas a pocas horas de que finalicen las elecciones.

González Pons precisó que la misión ha logrado documentar cerca de un millón de testigos electorales en los puestos de votación, quienes fueron inscritos por los partidos políticos para vigilar la integridad de los comicios.

"Hay un millón de testigos inscritos y al menos el 70 %, según la información que nosotros tenemos desde primera hora, ya está presente en las mesas; el resto se está incorporando", aseguró.

Asimismo, constató que el 97 % de los jurados acudió a primera hora a constituir los puestos de votación y que, de ese número, casi el 60 % son mujeres.

La UE desplegó una misión electoral compuesta por cerca de 40 observadores que están atentos al desarrollo de la jornada en la que los colombianos eligen a los miembros del Congreso para el periodo 2026-2030, así como a tres candidatos presidenciales en consultas de todo el espectro político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También fueron desplegados observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros organismos.