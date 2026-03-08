La Mole Convention: tres décadas de cultura pop en México

Fundada en 1996 por Ignacio Septién, la convención recibe su nombre en honor su personaje favorito de Los Cuatro Fantásticos, y con el paso de los años se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro para artistas de cine, televisión, cómics, ilustración, doblaje y cosplay en el país.

En estas tres décadas, la convención ha cambiado de sede en distintas etapas de su historia, pasando por recintos emblemáticos como el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Expo Reforma, Centro Banamex y, actualmente, el CIEC del World Trade Center Ciudad de México.

Para esta edición especial, el evento contará con invitados destacados del universo televisivo: Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, protagonistas de la serie Smallville, que este año cumple 26 años desde su estreno.

“Ellos ya nos tienen un cariño previo, ya conocen la convención y aman a su público mexicano; pudimos concretar su visita y qué mejor que festejar con nosotros”, explicó a EFE Luisa Gil Gama, encargada de relaciones públicas del evento.

Además de las estrellas invitadas, la convención busca mantener un equilibrio entre los distintos sectores de la cultura pop que han ganado popularidad en México en las últimas décadas, desde el cómic estadounidense hasta el anime japonés y las tendencias asiáticas.

“Tratamos de traer de todo un poco para el público”, señaló Gil Gama.

En ese sentido, explicó que el evento también cuenta con Animole, una edición especial enfocada en la cultura japonesa y asiática que se realiza generalmente en otoño.

“Queremos diversificar al público. La cultura pop abarca muchísimo: películas, series, cómics, ilustración e incluso libros, que también planeamos integrar como nuevas áreas”, añadió.

Como parte de esta apertura a nuevas tendencias, la convención ha incorporado actividades vinculadas con la cultura coreana, como concursos de K-pop, mientras el equipo organizador trabaja para establecer alianzas que permitan traer en el futuro a actores de doramas o incluso grupos musicales.

El arte gráfico también ocupa un lugar central dentro del evento. Cada año, los ilustradores nacionales participan mediante convocatorias abiertas en las que un comité evalúa sus portafolios para seleccionar a los artistas que integrarán el área conocida como 'Artist Alley'.

En cuanto a los artistas internacionales, en esta edición estarán presentes figuras reconocidas del cómic como Scott Snyderr, escritor de Batman en las últimas décadas; John Romita Jr., veterano artista de personajes como Spiderman, Punisher y X-men; Greg Capullo, artista de Spawn y Batman y Marc Silvestri, creador de Witchblade, quienes participarán en firmas de autógrafos y sesiones de dibujo.

También se contará con la presencia de actores de doblaje como: Emilio Treviño, Cristina Hernández, Humberto Vélez y Gabriel Chávez, voces de Homero Simpson y el Señor Burns; Mario Castañeda, René García y Lalo Garza, voces de Gokú, Vegeta y Krillin de Dragon Ball.

Gil Gama destacó que el mayor logro del evento ha sido crecer junto con su comunidad.

“Son 30 años de nostalgia y tradiciones. Hay personas que comenzaron a venir cuando eran adolescentes y ahora regresan con sus hijos. Eso es lo que hace especial a La Mole: es un espacio donde los fans pueden compartir lo que aman”, concluyó.