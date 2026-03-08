La ONU insta a Honduras a eliminar barreras que frenan acceso de las mujeres a la justicia

“El acceso a la justicia no será real mientras persistan barreras estructurales, estereotipos y prácticas discriminatorias que afectan de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, jóvenes y adultas mayores”, subrayó el representante de la Acnudh, Juan Carlos Monge.

Además, destacó que "la discriminación múltiple e interseccional incrementa la vulnerabilidad y limita el acceso a mecanismos efectivos de protección”.

La Acnudh indicó en un comunicado que la violencia contra las mujeres, incluidos los homicidios y feminicidios, "continúa en niveles alarmantes" en un país que ya registra 41 asesinatos en lo que va de este año y la impunidad en estos delitos alcanzó el 95 %, según datos de organismos de derechos humanos.

Esa combinación, advirtió, "profundiza la desconfianza en el sistema de justicia y expone a las víctimas a mayores riesgos".

La Acnudh pidió a las instituciones de seguridad y justicia de Honduras eliminar los estereotipos de género que impiden la valoración de pruebas, garantizar una atención adecuada a las denuncias y evitar decisiones judiciales discriminatorias que con frecuencia conducen a "la desestimación de casos, revictimización y a resoluciones que perpetúan la desigualdad".

También solicitó al Estado de Honduras fortalecer el presupuesto de instituciones de justicia, armonizar la legislación con normas y estándares internacionales de derechos humanos y consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen "respuestas oportunas y efectivas".

En su mensaje del 8 de marzo, la Acnudh reafirmó su compromiso de apoyar a las entidades estatales y a las organizaciones de la sociedad civil de Honduras en el fortalecimiento de "un sistema de justicia que asegure que cada mujer y niña pueda ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad".