Los talibanes amenazan con responder en Islamabad si Pakistán ataca Kabul

"Si Kabul es atacada, Islamabad será atacada. Que no piensen que pueden matar a gente en Kabul, destruir la ciudad y perturbar su seguridad mientras permanecen a salvo", aseguró el ministro de Defensa talibán, Mohammad Yaqoob Mujahid, en una entrevista difundida hoy por su ministerio.

El jefe de Defensa afgano afirmó que la cúpula talibán está lista para un conflicto prolongado frente a su país vecino.

"Si la guerra continúa un mes, estamos preparados (...); incluso si continúa por diez años, lucharemos contra ellos durante diez años", sentenció.

Aún así, Mujahid volvió a repetir que la puerta de la diplomacia sigue "completamente abierta", si bien Islamabad no ha expresado ningún interés en retomar las conversaciones que meses atrás mediaba Catar, Turquía y Arabia Saudí. .

"Esas negociaciones todavía estaban en curso y no habían concluido cuando, una vez más, ellos (los paquistaníes) comenzaron la guerra", denunció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el ministro, la delegación de Pakistán utilizó el diálogo para "ganar tiempo" y poner excusas con el objetivo de expandir el conflicto.

Como ejemplo, señaló que Islamabad exigió que la polémica Línea Durand (la frontera de facto no reconocida por Kabul) fuera oficializada en el acuerdo, desviando el foco de las negociaciones que debían centrarse exclusivamente en la amenaza del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

"El problema principal es que la política del régimen militar de Pakistán es que Afganistán debe tener un gobierno débil, sin fuerza militar y que su economía dependa siempre de los puertos paquistaníes", aseveró el ministro talibán.

El ministro incluso sugirió que Islamabad podría estar actuando por encargo de potencias como Estados Unidos para desestabilizar la región. "Es posible", respondió al ser preguntado por un supuesto "proyecto" estadounidense, aunque matizó que Kabul ha contactado con Washington y estos han negado cualquier implicación.

La crisis actual, que entierra los acuerdos de tregua previos, estalló a finales de febrero tras una incursión aérea paquistaní contra presuntos refugios del TTP en suelo afgano, desatando una espiral de ataques y represalias a lo largo de toda la línea divisoria que ha dejado cientos de víctimas.