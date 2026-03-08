Los Verdes ganan en Baden-Württemberg, seguidos de CDU y con ultraderechista AfD tercera

Los Verdes han obtenido el 32,0 % de los votos, la CDU, el 29 % y la AfD, el 17,5 %, según la proyección de la televisión pública ARD al cierre de los colegios.

El Partido Socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico al recibir el 5,5 % de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con 4,5 % de votos, respectivamente, podrían no lograr acceder a la cámara regional, según el sondeo realizado por Infratest dimap para ARD.

En tanto, las proyecciones de la segunda cadena de la televisión pública, ZDF, apuntan a un resultado más ajustado entre Los Verdes y la CDU, aunque los primeros se imponen, con el 31,5 %, frente al 30,5 % de los conservadores.

La AfD, por su parte, se convierte también según este sondeo, realizado por el instituto Forschungsgruppe Wahlen, en tercera fuerza, con el 18 % de los apoyos, mientras el SPD obtiene el 5,5 % y el FDP y La Izquierda, el 4,5 % respectivamente.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y la AfD sumó el 9,7 % de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0 %) y el FDP (10,5 %), y con La Izquierda (3,6 %) que no logró acceder al parlamento.