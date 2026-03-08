Macron pide al presidente iraní que no ataque a sus vecinos y reabra el estrecho de Ormuz

En un mensaje en su cuenta de X, Macron contó que a Pezeshkian le "subrayó la necesidad de que Irán cese inmediatamente sus ataques contra los países de la región".

"Irán debe igualmente garantizar la libertad de navegación y poner fin al cierre de hecho del estrecho de Ormuz", añadió.

El presidente francés aprovechó también para reiterarle su "gran preocupación" por los programas de armas nucleares y balísticas que ha desarrollado Irán, así como por "el conjunto de actividades de desestabilización en la región, que están en el origen de la crisis actual".

Una alusión al hecho de que aunque Macron ha criticado la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán porque se ha hecho al margen de toda legalidad internacional, en realidad considera que la responsabilidad última de la situación es del régimen de Teherán, porque con su programa de armamento nuclear y balístico lleva años incumpliendo la legalidad internacional.

Y lo mismo con su apoyo a grupos de la región que se dedican a organizar acciones terroristas, como Hizbulá en el Líbano.

En cualquier caso, el presidente francés hizo hincapié en que "es más que necesaria una solución diplomática para responder a estos desafíos cruciales, poner fin a la escalada y preservar la paz".

El presidente francés, que este lunes viaja a Chipre para manifestar solidaridad a este país de la Unión Europea que también sufrió un ataque de drones procedentes del Líbano al comienzo de la guerra y para organizar con sus socios europeos un dispositivo de seguridad, también habló este domingo con el emir de Kuwait, uno de los países atacados en los últimos días por Irán.

Al emir Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah le mostró su solidaridad y el apoyo de Francia, que se ha traducido con el despliegue de medios defensivos.

"Estamos unidos y determinados para trabajar y unir a nuestros socios en torno a la paz y a la desescalada en la región por la seguridad de todos", escribió Macron en otro mensaje en X.