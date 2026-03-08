Macron viaja el lunes a Chipre para reforzar la seguridad en la zona tras los ataques

Fuentes del Elíseo indicaron este domingo que Macron se entrevistará con el presidente chipriota, Nikos Cristodoulides, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Sobre el objetivo, las fuentes señalaron que se trata en primer lugar de "mostrar la solidaridad de Francia con Chipre, Estado miembro de la Unión Europea con el que tenemos una alianza estratégica", después de haber sido atacado con drones y misiles.

También de "reforzar" con los socios europeos "la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo oriental, para contribuir a la desescalada en la región".

Macron también quiere "subrayar la importancia de garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima" en la zona, en particular con la misión Aspides de la UE, y coordinar esfuerzos para la seguridad de los ciudadanos europeos con la vista puesta en las operaciones de repatriación.

El líder francés ha ordenado en los últimos días, tras el desencadenamiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un despliegue de fuerzas militares, en particular con el envío de medios navales al Mediterráneo oriental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portaaviones nuclear Charles de Gaulle, que se encontraba en aguas del Báltico, se encuentra ya en el Mediterráneo tras haber atravesado el estrecho de Gibraltar el viernes y va en dirección del este, acompañado de otras fragatas y de su escuadra aérea.

El presidente francés también ordenó que la fragata Languedoc, que está equipada con misiles de crucero de larga distancia, misiles antinavíos, tres embarcaciones rápidas y un helicóptero, fuera a Chipre, a cuyas aguas llegó el jueves, para participar en la protección de la isla.

En paralelo, Francia ha enviado sistemas antidrones y antimisiles a Chipre tras el ataque de la base aérea de Akrotiri que tienen en el sur del país mediterráneo las fuerzas británicas, que lo atribuyeron a algún grupo afín al régimen iraní en el Líbano.

Macron ha criticado la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán por llevarse a cabo "al margen de toda legalidad internacional", pero ha subrayado que el principal responsable de lo que ocurre es el régimen de Teherán por incumplir durante años la legalidad internacional con sus programas de armamento nuclear y balístico.

Sus prioridades, una vez desatado el conflicto, son la protección de los franceses en Oriente Medio (hay unos 400.000 en los países de la región), la protección de sus aliados -Francia tiene acuerdos de defensa con varios Estados, en particular con Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait- y restablecer y garantizar el transporte marítimo, sobre todo en el estrecho de Ormuz y por el Canal de Suez.

El estrecho de Ormuz, cerrado en la práctica por Irán, es fundamental para el abastecimiento en hidrocarburos, ya que por allí pasan la quinta parte del gas natural licuado (GNL) y del petróleo, en particular en dirección a Asia.