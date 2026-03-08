Marchas en Camboya, Filipinas o Indonesia reclaman más igualdad de género en el 8M

Bajo el lema: "Ejercer la libertad, justicia y dignidad para niñas y mujeres", las mujeres camboyanas participaron en Nom Pen en actos para defender y ampliar sus derechos, con la lectura de discursos en favor de cerrar la brecha de género.

"La celebración de este día busca destacar la inestimable importancia de la paz y la seguridad para las mujeres y las familias, así como destacar la contribución activa de las mujeres en los esfuerzos por construir y mantener una paz duradera, un ingrediente indispensable para el desarrollo sostenible, la estabilidad y la prosperidad social", apuntó este domingo en sus redes sociales el primer ministro camboyano, Hun Manet.

En Camboya hay una amplia disparidad de género y las mujeres camboyanas siguen estando subrepresentadas en puestos de liderazgo, a pesar de las recientes políticas para aumentar su participación.

Una reivindicación política que reverbera en Indonesia, donde la legisladora Lestari Moerdijat afirmó este domingo que un progreso significativo hacia la igualdad de género requiere un firme compromiso de todos los sectores de la sociedad, así como políticas que generen un cambio estructural.

"El compromiso con la justicia y la igualdad para las mujeres no puede materializarse plenamente sin el apoyo de todos los partidos y políticas que impulsen un cambio estructural en la sociedad", declaró la vicepresidenta de la Asamblea Consultiva Popular.

Las calles de Manila también se llenaron de mujeres que salieron a manifestarse y recordar los avances sociales registrados, así como la necesidad de impulsar mayores medidas de igualdad.

Entre las demandas de las filipinas se encuentra un mayor respeto en los trabajos y una mejora en las garantías de acceso al sistema de salud para las mujeres, en un país donde el aborto y el divorcio están prohibidos debido a la influencia de la iglesia católica.

"Bajo esta administración, seguiremos ampliando oportunidades, protegiendo derechos y garantizando que cada filipina tenga acceso a los programas de salud, educación y medios de vida que necesita para prosperar", prometió este domingo el presidente, Ferdinand Marcos.

En Tailandia, donde por separado se celebra el 1 de agosto el día de la Mujer Tailandesa, las reivindicaciones suelen tener un carácter más laboral y se reclaman mejoras en las bajas de maternidad y una equiparación salarial.

Mientras, en países como Vietnam, con una menor tradición de manifestaciones este día, es común felicitar a las mujeres y regalar flores.