Miles de mujeres se manifestaron en Italia contra la guerra y el partriarcado

"Desarmemos la guerra y el patriarcado", es la gran pancarta con la que se inauguró la marcha en Milán, en la que participaron al menos diez mil personas.

Se escucharon lemas como "sin consentimiento, es violación" en referencia a la ley sobre la violencia sexual en la que desapareció la palabra "consentimiento" durante su aprobación en el Parlamento.

También se escucharon protestas contra el rechazo por parte del Gobierno de aprobar bajas remuneradas de parternidad igual que para las madres.

"Mujeres, jóvenes y muy jóvenes, personas trans, racializadas y con discapacidad están siendo expulsadas del mercado laboral y pagando la guerra y el rearme con el aumento del trabajo precario, el trabajo a tiempo parcial forzado, el aumento de los precios y la destrucción de la asistencia social", se lee en la convocatoria.

La protesta también continuará mañana ya que algunos sindicatos han convocado una huelga en varios sectores. "Estamos en huelga porque seguimos teniendo que reiterar que todo el trabajo, tanto reproductivo como productivo, que realizamos en la sociedad está absolutamente desvalorizado", declaró Benedetta Rossi, de 'Non una di meno' a los medios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desarmemos al patriarcado" y "La vergüenza debe cambiar de bando" y "Cuerpos libres de guerras y patriarcado", son algunas de las pancartas que se vieron en la marcha de Roma que congregó a miles de personas.