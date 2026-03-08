Miles marchan para exigir un alto a la violencia machista en Costa Rica en el 8M

Las activistas y miembros de colectivos iniciaron su protesta pacífica en el Parque Central, ubicado en el corazón de San José y caminaron hasta el Parque de la Democracia con pancartas que decían "Vivas nos queremos", "No más violencia", "Les molesta más el feminismo que los feminicidios", "Queremos ser libres, no valientes", "No estamos todas pero no olvidamos a ninguna", durante la jornada que se conmemora cada 8 de marzo en distintos países.

"En los últimos 4 años hemos llamado al Gobierno y al Estado como tal, para que haga una defensa sobre nosotras, nuestros cuerpos, nuestros derechos, pero también tiene que ver con que nos están matando, nos están matando a nuestras amigas, nuestras hermanas, a nuestras hijas y eso tiene que ver con el cambio cultural. Estamos pidiendo emergencia nacional por los feminicidios", afirmó a EFE la activista independiente, Vivian Solís.

Datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, muestran que en lo que va del 2026 se han registrado un total de 8 feminicidios. En el 2025, la cifra alcanzó las 36 víctimas y en el 2024 se llegó a la cifra más alta reportada con 44 feminicidios.

Las defensoras de derechos humanos y las organizaciones feministas de Costa Rica indicaron que se unen a esta jornada de movilización internacional en la cual también exigen la reinstalación de la norma técnica de aborto terapéutico, luchar contra las amenazas autoritarias del nuevo Gobierno, así como acceso a cambio de sexo accesible, seguro y gratuito.

"Este 8M salimos nuevamente a las calles a luchar por todos nuestros derechos, en una coyuntura internacional reaccionaria donde los sectores y la extrema derecha cuestionan el rol social de las mujeres y la diversidad al querer hacer retroceder conquistas históricas", cita el manifiesto de los colectivos Las Rojas y ¡Ya Basta!.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre algunas organizaciones que participaron en la marcha se encuentran: Ni Una Menos Costa Rica, ACCEDER, Las Rojas, ¡Ya basta!, Nuevo Partido Socialista, la Unidad Nacional de Mujeres DITSÄ (comunidad indígena), el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Lucha Mujer, entre otras.