Mujeres marchan en Honduras contra la violencia machista y por justicia para Berta Cáceres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la activista hondureña Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, dijo a EFE que en Honduras las mujeres tienen "mucho que reclamar" y afirmó que la violencia "se dispara cada día".

"Tenemos graves problemas en el tema de asesinatos, denuncias de la violencia doméstica", subrayó Cruz, quien destacó que en el país centroamericano "desaparece casi una mujer diaria", siendo las adolescentes las principales víctimas de este fenómeno vinculado a la trata de personas.

La activista señaló que el ciclo de la violencia contra las mujeres en el país se mantiene debido a "problemas estructurales", con un índice de impunidad que alcanza el 95 % en los crímenes.

Según Cruz, la falta de una respuesta estatal efectiva es uno de los principales obstáculos para frenar los feminicidios en una sociedad que calificó de "patriarcal y machista".

"No se da una atención de calidad cuando las mujeres denuncian", lamentó la defensora, tras recordar que muchas de las víctimas asesinadas habían interpuesto denuncias previas que fueron ignoradas.

En la movilización participó Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, quien denunció la persistente impunidad y exigió la captura de los autores intelectuales del crimen de su madre, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

A una década del crimen, Zúñiga señaló a EFE que el sistema judicial mantiene una "deuda" con su familia y con todas las lideresas territoriales que sufren violencia.

"Creemos que el crimen contra mi madre lamentablemente no ha sido el único, (pero) este sí tiene un patrón muy marcado de la violencia contra las mujeres, de los femicidios territoriales, de la violencia que sufren las mujeres lideresas", añadió.

Las hondureñas denunciaron también la precariedad laboral y exigieron el reconocimiento legal y económico del trabajo de cuidados.

Bajo la consigna de una "lucha constante" por el acceso a empleos dignos, las manifestantes señalaron que la brecha salarial y la falta de garantías estatales siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo de la fuerza laboral femenina en Honduras.

"Sin ese trabajo no se sostienen las economías ni las familias (...), necesitamos que se reconozca el aporte del trabajo doméstico que hacen las mujeres para que haya un reconocimiento y sobre todo que haya un registro de cuánto vale ese trabajo de las mujeres para sostener la vida", enfatizó Cruz.

Según la activista, la dependencia económica y la exclusión en el acceso a recursos como la tierra y el crédito agravan la vulnerabilidad de las hondureñas, especialmente en las zonas rurales.

"Nosotras también podemos generar nuestras propias iniciativas económicas, pero también el Estado debe ayudar a esas mujeres que han estado prácticamente marginalizadas, las han tenido en el olvido", enfatizó Cruz.

También, solicitó al Parlamento hondureño la aprobación de leyes como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Alerta Morada (para mujeres desaparecidas) y la Ley del Sistema Nacional de Cuidados.

Las organizaciones hicieron un llamado a la inversión pública para generar medios de vida autónomos para las mujeres, quienes representan el 52 % de la población hondureña.

"La democracia le ha fallado a las mujeres porque no hemos logrado mejores condiciones de vida", concluyó Cruz.