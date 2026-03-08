"Ni precarizadas ni sumisas": Las paraguayas marchan por la igualdad laboral

El calor, que rondó los 35 grados centígrados, y una lluvia repentina no desanimaron a las mujeres de todas las edades que, con pañuelos morados y banderas en mano, marcharon desde la Plaza Uruguaya hacia la Plaza de la Democracia, en el microcentro capitalino.

En la marcha participó Cony Oviedo, de la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas (Conamuri), quien dijo a EFE que las paraguayas siguen "ganando menos en comparación con un salario que recibe un hombre por igual trabajo", al tiempo que destacó que el trabajo de cuidados que realizan las mujeres "sigue siendo invisibilizado".

"Hoy en Paraguay la precarización laboral, el no respeto a los derechos laborales, la violencia contra las mujeres y las niñas es cada vez más fuerte, más profundo", indicó.

Las mujeres de Paraguay ganan en promedio casi un 30 % menos que sus pares masculinos, una media de 430 dólares frente a los 592 dólares que perciben los hombres, pese a que ellas se educan una media de 10,3 años contra los 10,1 de ellos, reveló en febrero pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Tu empleada doméstica también es mujer", "Soy la jefa y llegué por méritos, no por favores", "No quiero que me acosen en el trabajo ni en la facultad" son algunos de los carteles que levantaron las mujeres convocadas por la Articulación Feminista del Paraguay en reclamo de una vida sin violencia.

La periodista paraguaya Angie Prieto indicó a EFE la importancia de que el Gobierno de su país empiece a debatir sobre la brecha salarial, una "política de cuidados" en favor de las mujeres, y el acoso laboral que sufren muchas trabajadoras, unas prácticas que aseguró se "normalizan".

En ese sentido, instó a las mujeres víctimas a que "no callen más" y a organizarse para reclamar sus derechos.

Tras recorrer varias cuadras al ritmo de tambores, las mujeres se concentraron en la Plaza de la Democracia donde se leyó un manifiesto en el que expresaron su rechazo a una controvertida reforma a la ley de jubilaciones del sector público que aún debe debatirse en el Senado y que ha provocado protestas de diversos sectores.

El manifiesto señala que las maestras del magisterio nacional, que representan el 70 % del sistema, serán "quienes cargarán con el peso que plantea este proyecto, si llega a aprobarse".

El proyecto de reforma establece en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria tras 25 años de aportes para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, sectores que no requerían una edad mínima de retiro.