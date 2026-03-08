Países de África Oriental piden el cese de las hostilidades en el este de la RD del Congo

Todas las partes "exhortaron" a los implicados en el conflicto a cesar las hostilidades y a establecer un alto el fuego "inmediato" para resolver de forma pacífica sus diferencias, según un comunicado publicado a última hora del sábado, en el marco de la 25ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado de la EAC celebrada en la ciudad tanzana de Arusha.

Los asistentes "tomaron nota" de los avances logrados en el restablecimiento de la paz en este territorio, a pesar de que Kinsasa y el M23 se acusaron mutuamente de romper el alto el fuego acordado en Doha entre el Gobierno congoleño y los insurgentes en la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur (este).

Además, ambas partes se encuentran inmersas en combates en la vecina provincia de Kivu del Norte, lo que pone en duda la efectividad del acuerdo.

Para lograr una paz en el este congoleño, la EAC pidió a la Unión Africana (UA) proporcionar los recursos financieros y logísticos "necesarios" para el proceso de mediación.

La cumbre, a la que asistieron los líderes de Tanzania, Kenia, Uganda, Burundi, Sudán del Sur y Somalia, estuvo marcada por la ausencia de los presidentes de RDC y Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, aunque sí hubo representantes de ambas naciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, los miembros de la EAC adoptaron una nueva fórmula de financiación por la que las contribuciones se dividirán en una contribución igualitaria del 50 por ciento y una contribución evaluada del 50 por ciento, lo que reemplaza la anterior propuesta de una contribución igualitaria del 65 por ciento y una contribución evaluada del 35 por ciento.

"Adoptamos una serie de medidas destinadas a mejorar la justicia y la equidad dentro de la Comunidad. Esto incluye un nuevo marco de contribución que tendrá en cuenta la fortaleza económica de los Estados miembros, garantizando un sistema de apoyo más equilibrado y sostenible para nuestras instituciones compartidas", publicó el presidente de Kenia y presidente saliente de la EAC, William Ruto, en su cuenta de la red social X.

Asimismo, se decidió condonar el 50 % de todos los pagos de deuda atrasada de todos los Estados miembros, pero con la condición de que la otra mitad se pague en los dos años siguientes a esta decisión.

La EAC, con sede en Arusha nació en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África.