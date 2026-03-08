Perú registró 187 víctimas de feminicidio desde 2024, una de ellas en 2026

El documento denominado "Radiografía de una violencia que no se detiene" mostró que 119 casos de feminicidio se registraron en 2024, 67 casos en 2025 y uno en lo que va del 2026.

La mayoría de las víctimas (27,8 %) eran mujeres de 25 a 34 años de edad, seguidas por jóvenes de 18 a 24 años (25,1 %) y luego mujeres de 35 a 44 años (20,9 %).

"Muchas eran madres que tenían hijos con el agresor. Muchos niños quedaron en situación de orfandad por feminicidio", denunció la Fiscalía.

En el 80 % de los casos, el agresor es su pareja o ex pareja, seguido de un familiar o conocido (8,4 %), y en el 65,4 % de los casos el feminicidio ocurre en la casa de la víctima.

El reporte indica que la forma más común del crimen es con arma blanca (31,6 %), asfixia (26,7 %), golpes (23 %) y arma de fuego (11,2 %).

Asimismo, los motivos más frecuentes son los celos (34,8 %), la violencia familiar previa (24,6 %), la negativa a regresar con la pareja (8,6 %) y la negativa a continuar la relación (8 %).

El 34,8 % de las víctimas denunciaron previamente al agresor, 32 % de los casos ocurrieron en la noche, y 31,9 % de los agresores estaban bajo los efectos del alcohol.

Lima, la capital de Perú, con más de un tercio de la población nacional, reportó 35 feminicidios, distribuidos en las zonas norte, sur y este, seguida por la surandina región Cusco con 17 casos, Junín con 11 casos y Cajamarca con 10 casos.

A propósito del día internacional de la mujer, el Ministerio Público recordó, en sus redes sociales, que trabaja para buscar justicia para las víctimas y sancionar a los responsables.

"Si sufres violencia, presenta tu denuncia ante el Ministerio Público. No estás sola", remarcó en su publicación.