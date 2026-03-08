Piden que Australia de "asilo político" a las futbolistas iraníes en la Copa de Asia

La solicitud está dirigida al ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, y expresa la "preocupación por la seguridad y el bienestar" que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa.

Esta inquietud se basa a la postura de las futbolistas de no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto de la guerra en Irán.

"Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras", asegura la misiva.

El miércoles, en la rueda de prensa previa al segundo partido en el que se enfrentaron a la selección de Australia, la futbolista iraní Sara Didar expresó, al borde del llanto, la "preocupación" de las deportistas por la situación en su país.

Un día después, las deportistas rompieron su silencio y entonaron el himno nacional mientras mantenían una mano en la cabeza, en un gesto similar a un saludo militar.

El equipo técnico a pie de campo, que contra Corea también permaneció en silencio, acompañó en ese momento a las jugadoras y también cantó el himno con una mano colocada sobre el corazón.

La petición muestra su preocupación "de que personal vinculado al régimen esté infiltrado en la delegación", lo que impida el movimiento libre de las jugadoras y las comunicaciones sin restricciones.

"Esta situación es inseparable de la crisis que se está desatando en Irán (...) El actual clima de guerra ha intensificado la represión, el miedo y los riesgos que enfrenta cualquier persona percibida públicamente por la República Islámica como desleal", subraya el texto publicado en el portal change.org el viernes.

La selección de Irán tiene previsto medirse este domingo a Filipinas en la tercera y última jornada de la fase de grupos y, tras quedar matemáticamente eliminadas, regresar a su país, lo que, según medios locales, podría suceder esta misma noche.

Por ello, las organizaciones comunitarias y grupos de la sociedad civil firmantes reclama al Gobierno "garantizar que ningún miembro de la selección nacional femenina de fútbol de Irán abandone Australia mientras persistan temores creíbles por su seguridad".

"Australia es la anfitriona, lo cual conlleva no solo responsabilidades logísticas, sino también morales. Cuando existen pruebas creíbles de que los atletas visitantes pueden enfrentarse a persecución, encarcelamiento, coerción o cosas peores al regresar, el silencio no es una posición neutral", zanja la carta.

Por su parte, la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, evitó este domingo comentar directamente la solicitud durante una entrevista con el canal público ABC.

"Sabemos que este régimen ha asesinado brutalmente a muchos de sus ciudadanos. Sabemos que este régimen ha oprimido brutalmente a muchas mujeres iraníes, y nos solidarizamos con los hombres y mujeres de Irán, en particular con las mujeres y niñas iraníes", dijo Wong conforme a la transcripción oficial.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance.