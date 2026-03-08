Policía busca a autor de supuesto ataque selectivo contra embajada de EE.UU. en Oslo

"Un incidente grave. El uso de explosivos -de un artefacto explosivo- , dirigido de manera selectiva contra la embajada", resumió Grete Lien Metlid, jefa de los servicios operativos conjuntos de la policía de Oslo, citada por la agencia noruega NTB en una rueda de prensa.

Por su parte, Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia, señaló al referirse a la guerra en Oriente Medio que "es lógico relacionarlo con la actual situación de seguridad y suponer que se trata de un ataque selectivo contra la embajada de Estados Unidos", pero matizó que no es la única hipótesis que se baraja.

El terrorismo es una teoría, pero también podría tratarse de vandalismo, una travesura de unos chicos o activismo, añadió, al señalar que detrás de un incidente así puede haber muchas explicaciones.

La policía indicó que, por el momento, no tiene ningún sospechoso, pero que ha puesto en marcha un operativo a gran escala para buscar a uno o varios autores.

Larsen señaló que la policía fue informada alrededor de la 01.03 horas (00.03 GMT) de la madrugada del domingo, después de que varias personas afirmaran haber oído una fuerte explosión cerca de la embajada que, precisó, dejó "daños materiales importantes en la zona de entrada, probablemente causados por algún tipo de artefacto explosivo", para lo cual hay indicios forenses, añadió, aunque no quiso entrar en detalles sobre la naturaleza del dispositivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Metlid aseguró que la policía esta presente "de forma visible" en la embajada y aseguró que no hay ningún peligro para la población, aunque reconoció que es lógico que la gente esté preocupada.

Agregó que tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, la policía ha tomado una serie de medidas y que, con el incidente de anoche, ha reforzado aún más las medidas de vigilancia y seguridad.

La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, declaró a NTB que la explosión se está tomando muy en serio y calificó el incidente de "inaceptable".