Roland Garros vuelve a vibrar con la moda de Lacoste

La célebre pista Philippe Chatrier aparecía para la ocasión completamente cubierta con un grueso plástico del característico color rojo anaranjado de su tierra batida, el mismo que se utiliza cuando por motivo de lluvia se cubre el espacio, y que marca el aplazamiento de la competición.

Inspirada en un partido de René Lacoste de 1923, que tuvo que suspenderse a causa de la lluvia, y con sonido incesante de ésta acompañada de voz, se han presentado más de medio centenar de looks, obra de Pelagia Kolotouros, responsable creativa de la firma.

Además del trío de gabardinas camel, que ha abierto la primera parte, hay que citar las camisetas ceñidas, los impermeables, así como las faldas, con o sin vuelo. Propuestas lisas la mayoría, aunque también había rayas.

Un desfile mixto, como es costumbre, en el que un buen número de looks para mujer y hombre podían ser perfectamente intercambiables para ambos sexos.

Combinación de prendas cercanas al cuerpo, así como otras holgadas, con alguna mirada al pasado, con la reproducción de camisetas de históricos certámenes de los años 80 del pasado siglo.

De nuevo, la casa francesa ha querido dejar patente que, partiendo del universo del deporte, y en concreto del tenis, es posible poner en pie propuestas urbanas.

Si bien no ha sido la colección con más color de Lacoste, sí ha habido una combinación de vivos y oscuros. Aparte de camel, se han visto granates, rojos, grises, verdes y rosa, entre otros colores.

Una mezcla extraordinaria, por ejemplo, la del gris y rosa, en un abrigo.

En materiales, merece la pena subrayar las propuestas creadas con tecnológicos, gracias a la colaboración de la firma escocesa Mackintosh; así como el punto.

En el terreno de los accesorios, además de las gorras, un buen número de ellas cubrenuca, había bolsos de diferentes tamaños, entre los que no ha faltado el Lenglen, que reproduce la falda plisada de la recordada tenista del mismo apellido.

El próximo año la firma del cocodrilo alcanzará su centenario. Ese aniversario de su fundación en 1927 de algún modo ya se anunciaba en un buen número de prendas que han desfilado.

Además, y como aperitivo antes del centenario, no muy lejos de los Campos Elíseos se ha inaugurado recientemente el Café Lacoste. Es el primero permanente de la marca y está inspirado en el universo del tenis.

Mañana lunes, en el plano de desfiles, será el turno de Zimmermann, Gabriela Hearst, Agnès b y Chanel, éste como plato fuerte, que cerrará además la penúltima jornada.