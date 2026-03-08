Teherán raciona a 20 litros de gasolina diarios por persona tras últimos ataques israelíes

Así, lo informó el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien aseguró que se trata de una medida provisional tras los ataques de anoche, indicó la agencia Fars.

En Irán ya existía antes de la guerra una limitación a repostar entre 30 y 40 litros de combustible por gasolinera, dependiendo de la zona.

Israel atacó anoche cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recoge IRNA.

En esos ataques que hicieron brillar la noche iraní como si fuera de día causaron cuatro muertos, todos ellos conductores de camiones cisterna de las instalaciones, de acuerdo con la fuente.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado pasado la guerra en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.

En esos bombardeos han sido alcanzados lugares como las oficinas del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jameneí; el edificio del Consejo de Seguridad Supremo y el palacio presidencial, entre otros objetivos.