Ucrania recuperó en mes y medio entre 400 y 435 kilómetros en el sur, según Zelenski

"Las Fuerzas Armadas en el sur de nuestro país llevaron a cabo en el último mes y medio una serie de importantes acciones defensivas y, en algunas direcciones, ofensivas. Estas acciones tenían como único objetivo frustrar los planes de Rusia. Creemos que con bastante éxito, ya que recuperamos el control de aproximadamente entre 400 y 435 kilómetros", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

Agregó que la situación en el sur sigue siendo complicada, pero dijo, "con mucha cautela", que "en general, todo el mundo se siente más optimista que a finales de 2025", según recoge la agencia Interfax-Ucrania.

Por otra lado, señaló que el principal objetivo del agresor para la ofensiva de primavera sigue siendo el este de Ucrania.

"Los principales objetivos son el este de nuestro país: la captura de las regiones de Donetsk y Lugansk. En principio, sus planes no han cambiado. Simplemente hay un retraso porque no pueden lograrlo con los recursos y las fuerzas de que disponen actualmente, y debido a las acciones de nuestras Fuerzas Armadas", dijo.